Pinocchio a Capannori e Pescia: Uniti Nel Nome della Sostenibilità

Si incontreranno a settembre Luca Menesini, primo cittadino di Capannori e il nuovo sindaco di Pescia Riccardo Franchi, per esaminare le proposte su iniziative congiunte ed in sinergia sul brand Pinocchio, visto che tra l’altro il Comune più esteso della Piana di Lucca confina con Collodi. Sarà ripreso un discorso partito anni fa e che poi era rimasto in stand by. In sostanza Menesini proporrà a Pescia di promuovere i rispettivi territori, attraverso la fiaba più famosa del Mondo. Manifestazioni sul celebre burattino creato dalla fantasia di Lorenzini ma attraverso il marchio del Comune di Capannori: la sostenibilità ambientale e sociale e l’identità particolare che riveste. Saranno iniziative per un Pinocchio a rifiuti Zero ad esempio. Ma non solo. L’obiettivo è creare una rete di eventi, fare squadra per intercettare un turismo che prediliga ad esempio l’albergo diffuso, che è stato creato a San Gennaro. Ma non è finita qui, avrebbe detto qualcuno.

A livello concreto già si studiano formula accattivanti per il visitatore: ad esempio un biglietto unico che possa assicurare la possibilità di osservare da vicino la restaurata pieve di San Gennaro con all’interno il famoso Angelo di Leonardo, forse l’unica statua attribuibile al genio di Vinci e che è ritornata nella sua sede naturale dopo essere stata restaurata a Firenze ed aver girovagato in vari siti e luoghi d’arte in occasione della ricorrenza dei 500 anni della morte dell’artista, avvenuta il 2 amggio 1519 mentre era all corte di Francesco I re di Francia. Ovviamente si tratta di work in progress per la stesura di progetti concreti.

Massimo Stefanini