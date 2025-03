Pietro Fazzi dialoga con Paolo Del Debbio per conoscere il “prima“

Una serata in compagnia di Paolo Del Debbio grazie alla speciale iniziativa di Lions Club Antiche Valli Lucchesi. La data è quella di sabato, il luogo il Grand Hotel Guinigi sulla via Romana. Sarà presente il presidente del Club Giovanni Illibato e ovviamente il noto giornalista che nell’occasione sarà intervistato da Pietro Fazzi che indagherà sull’uomo che sta dietro il personaggio. Non è un caso che la serata si intitoli “Paolo Del Debbio prima di Paolo Del Debbio“.

Quello che sappiamo sicuramente del suo “prima“ è che è nato a Lucca, città a cui è ancora molto legato. Del Debbio è stato a Lucca, a Villa Bottini, anche piuttosto recentemente per presentare il suo “In nome della libertà“, il libro che ha dedicato a Silvio Berlusconi.

Nel libro, Paolo Del Debbio offre una prospettiva unica sull’eredità politica lasciata da Silvio Berlusconi, uno dei protagonisti indiscussi della Seconda Repubblica italiana. Del Debbio esplora con profondità e obiettività il programma politico di Forza Italia del 1994, evidenziando la sua attualità e rilevanza nel contesto contemporaneo. Attraverso un’analisi dettagliata, il libro mette in luce la forza delle idee di Berlusconi, il suo linguaggio chiaro e diretto e le sue intuizioni che hanno cambiato il volto della politica italiana. In nome della libertà non si limita a esaminare la figura di Berlusconi come uomo politico, ma si spinge oltre, esaminando i valori che hanno guidato la sua discesa in campo e il suo lungo mandato politico. Del Debbio esplora anche le alleanze e le strategie politiche adottate da Berlusconi con lungimiranza, evidenziando il loro impatto sul panorama politico italiano.

Un’occasione, quella di sabato alle 18.30 al Grand Hotel Guinigi, per parlare di questo ma soprattutto per conoscere dialogare piacevolmente con Paolo Del Debbio.