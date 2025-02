Pierucci, nuovo tour in Mediavalle. Supporto ai Comuni e al territorio

Si è svolta martedì in media valle del Serchio, dopo già l’incontro nelle settimane scorse in Garfagnana, la seconda tappa del tour nelle macro aree della provincia da parte del presidente della Provincia di Lucca, Marcello Pierucci. Accompagnato dal consigliere provinciale Pietro Onesti che ha la delega all’edilizia scolastica e alla viabilità della Mediavalle, e dai dirigenti tecnici Fabrizio Mechini (scuole) e Pierluigi Saletti (strade), Pierucci ha incontrato gli addetti stradali e i tecnici provinciali che operano sulle strade del territorio, ha visitato le scuole dell’Isi di Barga, ma ha anche visitato lo stabilimento Kme di Fornaci, ed infine si è confrontato con gli amministratoti dei comuni della Media Valle.

Il primo incontro con cantonieri e tecnici responsabili della sede operativa provinciale della Maltagliata (nel comune Coreglia), che è punto di riferimento per coloro che lavorano sulle strade pedemontane di competenza provinciale.

Di seguito la visita alle scuole dell’Isi di Barga, accompagnato anche dalla prima cittadina Caterina Campani e dal dirigente scolastico Germano Cipolletta; prima il sopralluogo all’Itt Ferrari di Borgo a Mozzano dove la Provincia ha svolto importanti lavori di messa in sicurezza e di ampliamento del plesso scolastico, poi a di Barga dov’è aperto uno dei cantieri più imponenti della Provincia per la riqualificazione e l’adeguamento degli edifici.

Qui vanno avanti spediti i lavori alla struttura del corpo C (nuove aule) e sono concluse le lavorazioni per le fondazioni del blocco B (aula magna) e del nuovo blocco E che ospiterà i nuovi laboratori di cucina dell’alberghiero ‘Pieroni’. Soprattutto per la nuova aula della scuola, tra il primo e il secondo piano sono previste 18 aule didattiche, l’atrio di ingresso, la presidenza, gli uffici con la segreteria, l’aula dei docenti, nonché la biblioteca.

Come detto anche la visita allo stabilimento Kme di Fornaci di Barga, uno dei più importanti in provincia di Lucca. Non è mancata anche l’occasione per un sopralluogo sulla SS12 del Brennero all’altezza dello storico Ponte del Diavolo nel giorno della chiusura della statale per importanti lavori Anas di messa in sicurezza.

Infine l’incontro a Borgo a Mozzano coi sindaci della Mediavalle nella sede dell’Unione presieduta dal sindaco di Bagni di Lucca Paolo Michelini, insieme coi sindaci di Borgo Patrizio Andreuccetti, di Pescaglia Andrea Bonfanti, di Barga Caterina Campani e di Coreglia Marco Remaschi.

Luca Galeotti