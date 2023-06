Piccoli talenti crescono Adele, a soli otto anni già virtuosa del violino Sul podio a Matera

Una fucina di talenti, sfornati con una frequenza impressionante. Per fare un raffronto, sembra la cantera del Barcellona calcio. L’Accademia musicale “Geminiani“ di Altopascio, diretta dal professor Marco Lardieri, sta raccogliendo, con questi geni precoci, soddisfazioni e riconoscimenti in tutta Italia.

L’ultima rivelazione è Adele Bardi. Vive a Spianate, la frazione più popolosa di Altopascio. Pensate che questa bambina ha appena otto anni. Sì, avete capito bene. E’ allieva della classe di violino della professoressa Sara Galanti. Ha conseguito il secondo premio alla 23ª edizione del concorso internazionale (va sottolineato perché c’erano musicisti anche da fuori Italia), Lams di Matera. La piccola Adele suona da appena due anni, ha cominciato piccolissima, ha una sensibilità unica per quell’età e nonostante fosse al primo concorso ha dato dimostrazione di una capacità purissima e si è confrontata con successo tra concorrenti di tutta Europa. Davvero una bella soddisfazione. Per lei l’augurio è che possa ripercorrere le orme di Lucille Mariotti da Marlia, violinista che adesso si esibisce nei migliori teatri e palcoscenici mondiali.

Passiamo al pianoforte. Sempre gli allievi della scuola altopascese, dall’inizio dell’anno si sono aggiudicati cinque primi premi tra Lucca, Orbetello, Riccione, Treviso e due secondi, entrambi a Lamporecchio a concorsi nazionali e internazionali di pianoforte. L’ultimo riconoscimento in ordine di tempo al “PianoSinfonia“ di Lucca con Gianfranco Panizza il più bravo nella categoria C e Cristian Di Roma che invece ha trionfato nella D. "Sono molto contento dei risultati ottenuti da questi ragazzi - dichiara il professor Lardieri - la musica, come dico sempre ai miei studenti, richiede passione e dedizione e questi riconoscimenti gratificano enormemente. Il loro sorriso e la loro gioia nel ricevere il premio è la mia più grande soddisfazione. Oltre a Cristian e Gianfranco, ci sono diversi giovani promettenti di cui presto sentirete parlare".

La scuola di musica “Geminiani“ oltre a promuovere i corsi di musica è l’organizzatrice del Francigena Festival, di cui a breve verrà pubblicato il cartellone degli eventi estivi 2023. Ma è confermata la nostra indiscrezione del 17 luglio, con la presenza di due pianisti di fama internazionale, quali Alexander Hintchev e Vovka Ashkenazy.

Massimo Stefanini