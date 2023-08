Piccoli soccorritori a Pompieropoli

Totale Immersione domenicale nelle buone pratiche di primo soccorso a Castelnuovo di Garfagnana, dove l’evento formativo "Pompieropoli", dedicato ai piccoli pompieri e soccorritori in erba, ha coinvolto un gran numero di possibili futuri appartenenti alle fila delle associazioni impegnate nel sociale. Dalle 16 alle 20, infatti, la centrale via Vittorio Emanuele si è animata con le tante attività proposte dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di lucca, stazione di Orto Murato, e dai volontari della Croce Verde di Lucca, che ha una delle sue sedi dislocate proprio a Castelnuovo. L’iniziativa, tutta all’insegna della sicurezza e del divertimento, si è svolta in un clima di spensieratezza, attraverso attività e percorsi a tema pensati esclusivamente per promuovere l’insegnamento dei giusti comportamenti alla platea dei piccoli e piccolissimi. Dai volontari della Croce Verde, invece, sono arrivate informazioni semplici sulla disostruzione, con indicazioni pratiche e facilmente riproducibili.

Inoltre l’Associazione, che quest’anno festeggia i 130 anni di attività al servizio della comunità, ha messo a disposizione dei giovanissimi un’ambulanza, utilizzata per mostrare loro i segreti contenuti all’interno del veicolo e avvicinarli così al mondo del volontariato.

Anche in questo caso, al termine delle prove, è stato consegnato ai partecipanti il diploma di "Piccolo Soccorritore". La manifestazione a ingresso gratuito è stata promossa, oltre che dalla Croce Verde Lucca e Vigili del Fuoco, anche dal comune di Castelnuovo Garfagnana e Unione dei Comuni della Garfagnana, con il supporto di Lions Club Garfagnana, Acat, Farmacia Gaddi, Associazione Compriamo a Castelnuovo e Associazione Lucchese Diabetici.