Piazza Umberto preoccupa. Ma il Comune rassicura:: "L’8 agosto fine dei lavori"

Una riunione molto partecipata, in sala Suffredini, ha visto l’amministrazione comunale di Castelnuovo comunicare alle attività commerciali aderenti all’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, che il cantiere in piazza proseguirà per terminare tutti i lavori previsti (via Garibaldi esclusa) entro l’8 agosto. Nel malumore dell’assemblea, il presidente Andrea Baiocchi (foto) ha lanciato un ultimatum al sindaco Andrea Tagliasacchi. "Siamo molto delusi e arrabbiati, ma siamo anche convinti che sia inutile ora litigare con il Comune – ha affermato il presidente Baiocchi –. Adesso abbiamo la certezza di una data che deve essere assolutamente rispettata e l’8 agosto il cantiere deve essere tassativamente smantellato, magari anche con qualche giorno di anticipo. Condizione obbligatoria visto che noi andiamo avanti con l’organizzazione della Settimana del Commercio che sarà dall’11 al 23 agosto e segnerà davvero, ci auguriamo, un momento di rinascita per Castelnuovo e il suo tessuto economico. Gli eventi di luglio? Vogliamo comunque muoverci per animare il paese, presto comunicheremo come".

Malcontento diffuso tra le tante attività commerciali, circa 50, che hanno partecipato all’incontro. Tanti dubbi sul possibile rispetto delle date, fin qui clamorosamente disattese, e sull’intervento che riguarderà via Garibaldi e che slitterà a gennaio. "Questo almeno rispecchia quanto abbiamo richiesto – ha proseguito Baiocchi – assieme ai ristori di cui ci siamo preoccupati fin dal primo momento. Dalle casse comunali, l’amministrazione ha stanziato 100mila euro. Una cifra probabilmente esigua, ma sotto questo aspetto non possiamo che esprimere soddisfazione per l’impegno mostrato dall’amministrazione". Durante la riunione, diversi associati hanno spiegato le proprie difficoltà, anche a seconda del settore merceologico di appartenenza, evidenziando alcune leggerezze che sono emerse nel corso di questi mesi.

