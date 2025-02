Piazza Umberto, i lavori partono tra i mugugni

Il tanto atteso, e anche temuto, cantiere per i lavori in piazza Umberto è partito ufficialmente nella giornata di lunedì.

La ditta incaricata dei lavori è a Castelnuovo già da venerdì con l’allestimento della prima area di cantiere in via Vittorio Emanuele, mentre ieri ha allestito quello in zona Boario. La circolazione nella direttrice via Farini e via Vittorio Emanuele è quindi rimasta aperta, contrariamente all’ordinanza emessa dalla Municipale, e sarà chiusa da oggi martedì.

Uno slittamento di un giorno che, seppur minimo, ha lasciato perplessa l’associazione Compriamo a Castelnuovo e Confcommercio Lucca&Massa Carrara. L’ultimo tavolo tecnico si è riunito giovedì scorso, l’ordinanza dei vigili urbani parlava di chiusura al transito già da lunedì.

"Serve più chiarezza e tempistica nelle comunicazioni - afferma l’associazione commercianti- perché molti cittadini pensavano che la strada fosse già chiusa con tutti i disagi che comporta per il commercio. In generale vogliamo far sapere al Comune che la nostra attenzione sui lavori sarà massima, lo stesso chiediamo a loro unitamente comunicazioni più puntuali e precise e non dispersive. Il nostro timore è che certe problematiche possano influire sul far terminare i lavori entro l’estate".

Il cantiere ha già subito circa un mese di ritardo dalla prima data ventilata di inizio lavori, l’8 gennaio. Partiranno proprio da via Farini, dal punto di incrocio con via Sant’Antonio, per avanzare verso piazza Umberto. Sono previsti 140 giorni di lavori perché oltre alla ripavimentazione e quindi alla riqualificazione di vie e piazza, si sono aggiunti gli interventi per le utenze con posa di nuove tubazioni per Gaia e nuovi corrugati per Enel. L’obiettivo fissato dall’amministrazione è di terminare almeno piazza Umberto prima dell’arrivo della stagione estiva poi proseguire con via Garibaldi e via Vittorio Emanuele secondo tempistiche che sono ancora oggetto di dialogo con l’associazione commercianti.

"Ci aspettiamo meno problemi quando i lavori saranno in corso rispetto a quelli di questa fase iniziale, ma è necessario che tutto sia condiviso in maniera trasparente come ci chiedono i nostri associati. L’obiettivo comune è che questo intervento di riqualificazione comporti il minor numero possibile di disagi".

Dino Magistrelli