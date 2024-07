Piazza Napoleone, restyling: "Interventi a cavallo tra i Comics e il Summer"

Dopo piazza del Giglio, ecco piazza Napoleone, anzi piazza Grande, come i lucchesi preferiscono chiamarla. I lavori di rifacimento di una delle principali piazza cittadine dovrebbero iniziare dopo la prossima edizione dei Comics per concludersi entro l’estate e permettere così il regolare svolgimento del Summer Festival 2025: la conferma è arrivata durante la conferenza stampa in cui il sindaco Pardini ha spiegato come intende utilizzare il denaro dell’avanzo libero e vincolato di cui dispone il Comune.

Dal totale disponibile, 400mila euro serviranno proprio alla risistemazione della piazza a cui da venti e passa anni non viene messo mano. Un tempo durante il quale l’asfalto natura si è logorato in più punti e le luci che erano presenti in terra sono non solo andate fuori uso, ma addirittura scomparse, inghiottite dalla terra via via accumulatasi. Serve una rinfrescata a quello che è uno dei salotti della città. Durante i lavori, verrà anche ricollocata la colonna abbattuta involontariamente nei mesi scorsi da un mezzo di Sistema Ambiente nella zona nord-ovest della piazza, nei pressi dell’incrocio con via Vittorio Emanuele.

"Vedremo di fare i lavori a cavallo tra i Comics e il Summer - conferma Pardini - per non interferire con queste due manifestazioni. La piazza ha bisogno di essere rimessa a nuovo, visto che non è oggetto di lavori da circa venti anni. Se con il rifacimento verranno spostati i concerti al campo Balilla? Credo che dovremo gestire in modo più equo le due aree rispetto a quanto avviene ora dove quasi tutti gli spettacoli sono in piazza Napoleone, ma l’intenzione è di utilizzare entrambe le aree".

"Se arriveremo anche a delle modifiche al traffico della piazza per alleviare i danni causati alla pavimentazione dal traffico soprattutto dei mezzi pesanti - conclude il primo cittadno - ? Non abbiamo ancora affrontato l’argomento".

Fabrizio Vincenti