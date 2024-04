Piazza del Giglio pronta a riaprire “Il risultato ripagherà dei sacrifici“

Rush finale per il cantiere di Piazza del Giglio dove gli addetti dell’impresa incaricata stanno dando il massimo per rispettare la scadenza del 25 aprile. Una scadenza già posticipata e sofferta non poco dai commercianti della zona. Ma i vantaggi della nuova piazza saranno poi un valore aggiunto, considerando anche che sarà completamente pedonale e quindi fruibile in modo ancora maggiore che in passate. Venerdì mattina il sindaco Mario Pardini e l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani con la dirigente Antonella Giannini hanno fatto un sopralluogo. “Tutto procede secondo cronoprogramma – dice Buchignani – posso confermare che i lavori termineranno entro il 25, forse anche qualche giorno prima“.

Soddisfatto anche Pardini: “Il risultato ripagherà del sacrificio, è una piazza importante della nostra città, aveva bisogno di essere riqualificata“.

Una parte della pavimentazione è in posa ma il risultato estetico definitivo emergerà soltanto dopo il trattamento finale che tenderà a rendere più scuro il colore.

Il progetto prevedeva appunto il totale rifacimento della pavimentazione con un sottofondo in calcestruzzo, sovrastato da una superficie a vista in calcestruzzo architettonico con ghiaia lavata che darà un aspetto molto simile all’asfalto natura, ma decisamente più resistente e duraturo. La piazza, inoltre, sara resa del tutto pedonale grazie a un sistema di barriere che consentiranno di poterla utilizzare dai mezzi a motori in occasione degli appuntamenti come Comics e Summer. Le luci, invece, potranno essere neutre oppure colorate e gestibili tramite telecomando.

Una volta finiti i lavori in piazza, dopo qualche giorno inizieranno quelli alla facciata del teatro.

“La data in questo caso è quella del 6 maggio – annuncia l’assessore Buchignani – quando daremo il via al nuovo cantiere che però non sarà invasivo. L’attività del Teatro potrà proseguire liberamente e le impalcature non ingombreranno oltre il marciapiede“. Una volta ripristinato l’intonaco si procederà con la tinteggiatura e quindi con l’annunciato color “verde Lorena“, lo stesso che vestiva il Teatro cittadino a fine Ottocento. In questo caso i lavori, che riguarderanno oltre alla facciata anche gli infissi e parte delle coperture (costo di 600mila euro), dureranno circa sei mesi.

Laura Sartini