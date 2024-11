Piano provinciale di Difesa civile. Esercitazione con la Prefettura

Difendersi dagli eventi causati da sostanze o agenti di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare. Questo l’obiettivo del Piano provinciale di Difesa Civile che il Prefetto di Lucca Giusi Scaduto ha approvato sulla base delle indicazioni contenute nel Piano nazionale e delle Linee Guida elaborate dal Ministero dell’Interno. Lo strumento prevede le operazioni e gli interventi e di soccorso urgente da mettere in campo in tali circostanze, con l’attivazione del Comitato Provinciale di Difesa Civile, sotto la direzione del Prefetto e con il coordinamento tecnico dei soccorsi da parte del Comandante dei Vigili del Fuoco.

Il documento è stato redatto con la collaborazione del suddetto Comando, delle Forze di Polizia, dell’ASL Toscana Nord Ovest, dell’Arpat, della Provincia, della Centrale Operativa 118 e successivamente condiviso con gli Enti gestori delle infrastrutture e dei servizi. Il Piano è stato immediatamente sperimentato con un’esercitazione su proposta del Comandante dei Vigili del Fuoco, ing. Calogero Daidone, in collaborazione con la Geal e con il contributo del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Pisa. La simulazione presso in impianto della società ha consentito di testare il funzionamento della catena di allertamento e delle attività che il Piano affida a ciascuno degli organi chiamati ad intervenire.

All’iniziativa hanno partecipato anche uomini provenienti dal Comando Regionale dei Vigili del Fuoco, alla presenza del Direttore Regionale Ing. Marco Frezza. Per tutti – Provincia, Comune, Arpat, Azienda Usl, Forze di Polizia e 118 - è stata un’occasione utile per verificare la risposta operativa in una situazione di crisi. Il Prefetto ha ringraziato la Geal Spa per aver messo a disposizione le proprie risorse per l’esercitazione e tutti gli enti coinvolti nella pianificazione e nello scenario esercitativo.