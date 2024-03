Pettorali “solidali“ per la Ego Women Run. Domenica due percorsi sul parco fluviale

E’ tutto pronto per l’appuntamento della Ego Women Run, domenica con partenza alle ore 9 (ritrovo 8.30 per il pacco gara) dal parco di San Alessio di Ego Wellness Resort. Per tutte le donne (e oltre) la Ego Women Run è la corsa alla ottava edizione che Ego organizza per stimolare ed educare al “mettersi in movimento”, per ricordare quanto l’esercizio fisico sia strumento e sana pratica di salute e benessere, e per aiutare concretamente due realtà che sul territorio sono fondamentali accanto alle donne: il Centro Antiviolenza Luna e l’Associazione Silvana Sciortino. In collaborazione con Lucca Marathon, la marcia podistica presenta due percorsi di 6 e 10 km che possono essere affrontati camminando, correndo, o anche con il proprio cucciolo al guinzaglio grazie anche alla presenza di Anpana, che garantirà tutte le attenzioni necessarie. In più il light buffet a cura di chef Dona Orsi dell’Ego Green Bar, la “dolce” sfumatura dell’Atelier Damiano Carrara a inaugurare la partenza, info Point dedicati alla salute e al benessere, e la musica a cura del duo di giovani artisti della Jam Academy Martina Ghimenti e Filippo Marchetti. I pettorali sono in vendita ai centri Ego, Luna e Vitalina.