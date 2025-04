"Pescaglia larp friendly". Centinaia di giocatori da tutta Italia: "Un’esperienza coinvolgente"

Omega: file 1-75-Y0X, il gioco di ruolo dal vivo che ha animato tutto il territorio di Pescaglia lo scorso fine settimana, si è concluso con un grande successo. Per tre giorni, oltre cento giocatori provenienti da tutta Italia si sono calati nei personaggi a loro assegnati e hanno dato vita a sessioni di gioco emozionanti e coinvolgenti, ambientate nelle diverse frazioni del comune. "Siamo molto soddisfatti del risultato – commenta Benedetta Pini ideatrice del progetto ’Pescaglia larp friendly’ – che consolida ancora di più il nostro progetto e ci fa guardare sempre avanti. Eryados, alla quale vanno i nostri ringraziamenti, si conferma una delle associazioni italiane più prolifiche nel mondo del gioco di ruolo dal vivo e riesce a proporre storie ambientate sul nostro territorio, valorizzandolo al massimo. Un sentito ringraziamento – prosegue Pini – lo rivolgiamo all’amministrazione comunale per il supporto che ci concede, evento dopo evento, e alle attività commerciali pescagline che si mettono a nostra disposizione, fino a diventare veri e propri giocatori. Concludo, infine, con un ringraziamento speciale a tutti i cittadini di Pescaglia che non fanno mancare mai il loro sostegno e che hanno sposato un progetto che è diventato strategico per il territorio". "Pescaglia larp friendly è uno dei progetti a cui teniamo particolarmente – si legge in una nota dell’amministrazione comunale – che ha saputo dimostrare un grande potenziale, fino a diventare strategico per il territorio e le attività commerciali presenti. Gli eventi proposti sono di alto valore qualitativo e dal forte richiamo in periodi turisticamente meno attrattivi". "Ringraziamo la popolazione e gli esercenti del territorio per l’accoglienza e il supporto alla messa in scena della nostra storia – commenta a sua volta Umberto Francia presidente di Eryados –. Per tre giorni i partecipanti si sono sentiti come i protagonisti di un film di spionaggio e azione e porteranno a casa il ricordo di un’esperienza coinvolgente e immersiva legata ai luoghi della Valfreddana. Il nostro staff ci tiene a salutare Michele, un giovanissimo complice di Fiano Loppeglia che ha esplorato con curiosità e coraggio il sito fantascientifico che avevamo allestito all’interno della Casa delle Idee".

Marco Nicoli