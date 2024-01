Perugia, trasferta tabù: 7 ko e 3 pareggi nei precedenti

La Lucchese non ha mai vinto a Perugia dove ha raccolto, nella sua storia, sette ko e tre pareggi. Una delle trasferte tabù per i rossoneri, insieme a quella di Ferrara (ultimo successo quasi 90 anni fa) e a quella di Como. Primo atto del 2024 del campionato di serie C girone B e start del girone di ritorno. La Lucchese, ritornata in zona play-off, sarà di scena domenica, ore 16.15 allo stadio “Curi“, con gli umbri che arrivano dallo 0-3 interno con la capolista Cesena che ha tolto l’imbattibilità casalinga al Grifone biancorosso.

Il quarto peggior attacco in assoluto del raggruppamento, quello della Pantera, contro una formazione che in casa soltanto due volte, con Sestri Levante e Gubbio, ha mantenuto la porta inviolata. Nelle altre sette ha incassato almeno una rete.

I precedenti nel capoluogo umbro (prima al Santa Giuliana poi all’impianto dedicato all’ex giocatore Renato Curi, deceduto per un malore in campo nel 1976 nella partita contro la Juventus), sono stati dieci. Tre in B negli anni Novanta, compreso il clamoroso 5-0 per gli umbri del 22 ottobre 1995. L’ultimo in C l’11 novembre 2008 finì 0-0.

Infatti negli anni ‘70 e ‘80 del precedente secolo il Perugia ha militato spesso in serie A (con Castagner in panchina secondo dietro il Milan nel 1979 quando terminò l’intero campionato senza perdere nessuna partita). Esonerato Francesco Baldini, ex tecnico ed ex giocatore della Lucchese, dopo il derby perso dal Perugia ad Arezzo. Una sfida, quella contro il Cavallino amaranto, non digerita. L’Arezzo, infatti, sta al Perugia, come il Pisa alla Lucchese. E’ la rivalità più sentita. La prima di ritorno parte il giorno dell’Epifania con Arezzo-Rimini, spareggio in quota play-off e con previsione di gol: infatti si affrontano le due difese più battute subito dopo quella dell’Olbia. In anticipo nel sabato della Befana pure Fermana-Carrarese. Marchigiani ultimi e staccati, marmiferi terzi e con la miglior retroguardia, a pari merito con Cesena e Torres. I romagnoli, primi, ricevono l’Olbia penultimo mentre i sardi affrontano la Recanatese.

Infine il Pontedera, una delle rivelazioni insieme al Pineto, che sarà di scena a Sestri Levante. I granata di Canzi hanno un record: non pareggiano dal 25 ottobre. Da allora o vittorie o sconfitte, ma in trasferta arrivano da quattro successi in fila: Lucca, Ferrara, Ancona, Olbia.

Massimo Stefanini