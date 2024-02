“Perfetti sconosciuti“ e lo show di Drusilla conquistano il sold out

Ultimissimi biglietti, il sold out è a un soffio, per i prossimi due appuntamenti di prosa al Teatro del Giglio. “Perfetti sconosciuti“– spettacolo di Paolo Genovese con Dino Abbrescia, Emmanuele Aita, Alice Bertini, Marco Bonini, Paolo Calabresi, Lorenzo Indovina, Valeria Solarino – è atteso sul palco lucchese il 23, 24 e 25 febbraio. Paolo Genovese firma la sua prima regia teatrale portando in scena l’adattamento di questa commedia brillante sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, che porterà quattro coppie di amici a confrontarsi e a scoprire di essere “perfetti sconosciuti”. Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata ed una segreta. Un tempo quella segreta era ben protetta nell’archivio della nostra memoria, oggi nelle nostre sim. Cosa succederebbe se quella minuscola schedina si mettesse a parlare? Durante una cena, un gruppo di amici decide di fare un gioco della verità mettendo i propri cellulari sul tavolo, condividendo tra loro messaggi e telefonate. Metteranno così a conoscenza l’un l’altro dei propri segreti più profondi.

“Venere nemica“ è invece lo spettacolo scritto da Drusilla Foer e Giancarlo Marinelli, regia Dimitri Milopulos con Drusilla Foer, Elena Talenti. Ispirato alla favola di Apuleio Amore e Psiche, Venere Nemica rilegge il Mito in modo divertente e commovente, in bilico tra tragedia e commedia, declinando i grandi temi del Classico nella contemporaneità: la competizione suocera/nuora, la bellezza che sfiorisce, la possessività materna nei confronti dei figli, il conflitto secolare fra uomini e Dei. Venere, la dea immortale, quindi tutt’ora esistente, vive lontano dall’Olimpo e dai suoi odiati parenti. Dopo aver girovagato per secoli, abita attualmente a Parigi fra i mortali. Non essendo gli Dei più creduti, la dea della bellezza e dell’amore finalmente può permettersi di vivere nell’imperfezione dell’umano esistere. Il primo, 2 e 3 marzo.