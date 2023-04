Perde la vita in Ucraina il fratello del soprano Oksana Dyka

"Mio fratello è stato ucciso". Lo ha scritto mercoledì sera, sul suo diario Facebook, Oksana Dyka, cantante lirica ucraina divenuta negli anni una delle voci di soprano drammatico più importanti sulla scena internazionale.

A Pescaglia, dove vive con il marito, il celebre baritono Gabriele Viviani, è arrivata la notizia della morte in guerra del fratello (nella foto), a Bakhmut. I coniugi Viviani hanno ospitato spesso, in questi ultimi mesi, gruppi di ucraini fuggiti dalla guerra. Proprio in questi giorni Oksana Dyka è impegnata nella stagione lirica di Cagliari ed è stata raggiunta dalla terribile notizia.