Perde il controllo dell’auto in via del Fosso e si schianta contro la base della fontana

Momenti di paura ieri mattina intorno alle 9 in via del Fosso all’altezza di Porta San Gervasio. Una Volkswagen “ID4“ elettrica è infatti andata a schiantarsi a forte velocità contro i colonnini in marmo che circondano la fontana pubblica del Nottolini (nella foto), danneggiando seriamente la struttura. Fortuna ha voluto che nessun pedone o ciclista sia rimasto ferito, dato che a quell’ora sono numerosi i passanti e anche le persone che si fermano per bere alla fontana. L’incidente ha causato il blocco della circolazione stradale in via del Fosso per oltre un’ora, dato che la vettura è rimasta di traverso e le navette non riuscivano a passare: alle loro spalle sono rimaste intrappolate parecchie auto, finché non si è riusciti a spostare le navette e ad aprire un varco.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente della vettura elettrica avrebbe dichiarato che dopo essersi fermato allo stop davanti a Porta San Gervasio l’auto è ripartita di scatto in modo anomalo, sfuggendo al suo controllo e schiantandosi appunto contro i piloncini in marmo della fontana.