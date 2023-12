Per un vero Natale “a quattro zampe“. Successo dell’iniziativa di Anpana Lucca

Successone dell’iniziativa “Natale a 4 zampe”, giunta alla sua settima edizione, che si é svolta il 17 dicembre, in Piazza San Frediano, a cura di Anpana Lucca, in collaborazione con Vet-Line, patrocinata dal Comune di Lucca ed inserita nel Programma Eventi di Vivi Lucca Natale 2023. Decine e decine sono stati i bambini che sono saliti sulla slitta di un Babbo Natale particolarmente in forma, da soli, con familiari o con i propri cagnolini. Numerosi anche coloro che hanno acquistato gadget di Anpana Lucca e che hanno ritirato campioncini di cibo - cane o gatto - della Ditta Vet-Line. Un grazie a Nicola, Mirella, Aurora, Gennaro, Catia, Luciano, Federico, Stefania, Senhua, Iman, Mauro, Angelo, Marco, Miria e in particolare a Babbo Natale “Gabriel” che ha accolti con simpatia i vari bambini sulla slitta. Complimenti per l’iniziativa anche da parte dell’assessore all’ambiente Cristina Consani del Comune di Lucca e da parte dell’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro del Comune di Capannori che sono passati a salutare i volontari complimentandosi per l’iniziativa che é diventata una tradizione del periodo natalizio lucchese.