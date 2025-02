Per non dimenticare. Isi Garfagnana ricorda gli alunni ebrei internati

Anche quest’anno, all’ingresso dell’Istituto comprensivo di via Roma, sono stati ricordati, a cura dell’Amministrazione comunale e degli Istituti scolastici cittadini, di quei 16 alunni ebrei, costretti a diventare internati, dal 1943 al 1945, a Castelnuovo ed accolti dalla comunità locale, poi deportati ad Auschwitz dove trovarono la morte ad attenderli. Un’occasione per ricordare il passato, quindi, affinché non si ripeta, ma anche per interrogarsi sull’oggi, sui crimini di guerra in atto e sulla natura stessa dell’uomo.

Uno stimolo al confronto, soprattutto nelle scuole, dove i ragazzi, gli uomini del futuro, hanno la possibilità di domandarsi cosa vogliano veramente dal loro domani. Mosè Auerahn, Anna Feintuch, Jacob Feintuch, Manfred Feintuch, Rosa Feintuch, Efraim Frisch, Lena Frisch, Max Frisch, Anna Karpeles, Artur Karpeles, Abraham Mendelsohn, Benzion Mendelsohn, Jechiel Mendelsohn, Miriam Mendelsohn, Gerda Schnapp, Helmut Toronski.

Questi i nominativi dei 16 ragazzi che si leggono sulla targa commemorativa apposta qualche anno fa accanto alla porta d’ ingresso dell’Istituto. Mentre veniva deposto un mazzo di 16 rose, gli studenti dell’Isi Garfagnana hanno letto ad alta voce i loro nomi e declamato alcuni brani e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, anche loro accompagnati dai loro insegnanti, hanno eseguito musiche e recitato poesie sulla memoria. Sono intervenuti la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Giovanna Angela Puccetti, la dirigente dell’Isi Garfagnana Mila Berchiolli, il sindaco Andrea Tagliasacchi, la vice-sindaco e assessore alla Scuola Chiara Bechelli e la capogruppo di maggioranza Rebecca Moscardini.

"Un’occasione- ha affermato il sindaco di Castelnuovo- per riflettere su questa tragica pagina di storia, affinché, a partire dal ricordo di quanto è accaduto, si possa agire sul presente ed impedire che certi avvenimenti del passato possano ripetersi, ma anche un auspicio che in tutte le persone si coltivi al proprio interno una visione dell’uomo fatta di fratellanza, amore e condivisione".

Dino Magistrelli