"Per me c’è un nuovo inizio". La svolta di Sandra Bianchi

"Da oggi per me c’è un nuovo inizio: lascio il timone dell’Angolo Dolce per concedermi tempi e spazi per nuovi progetti, rapporti, ricerche".

Così Sandra Bianchi, pastry chef esperta in "pasticceria del benessere" e proprietaria dell’attività a Borgo Giannotti, che con un post sui social annuncia la sua pausa dal mondo dei dolci. La pasticceria lucchese ha portato fin da subito una visione innovativa e contemporanea nel mondo della produzione dolciaria introducendo nuove proposte con peculiarità singolari utilizzando solo ingredienti puri e senza contaminazioni e scegliendo materie prime nel rispetto delle reazioni che esse possono avere sull’organismo.

"Nel 1997, all’età di 27 anni, con la famiglia ho aperto per la prima volta la vetrina dell’Angolo Dolce - racconta Bianchi - . Nel laboratorio di pasticceria sono cresciuta come persona e come professionista. Un’artigiana del gusto che guarda la natura con curiosità, stupore e rispetto, scoprendo nuovi ingredienti e relazioni per un nuovo modello di pasticceria: la pasticceria del benessere".

"Voglio ringraziare chi mi ha sempre affiancato nel percorso - prosegue Bianchi - . Grazie ai miei collaboratori, in laboratorio e in sala, sempre attivi con dedizione e passione. Grazie ai miei clienti, che ci hanno scelto nel quotidiano e per le grandi occasioni. Grazie ai fornitori che mi hanno aiutato a garantire la qualità che ho sempre ricercato. Grazie in particolare, alla mia famiglia che ha sempre creduto nei miei progetti e condiviso le mie scelte. Ci rivedremo presto per raccontare nuove storie della mia pasticceria del benessere. Rimanete sintonizzati sui miei canali social".

L’imprenditrice non vuole ancora svelare i nuovi progetti ma, con la sua rigorosa ricerca e il suo personale approccio al mondo della pasticceria, siamo certi che ci riserverà presto sorprese.

Giulia Prete