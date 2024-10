Per la qualità dell’aria. Nuovo bando del Comune per bene dell’ambiente

Cambia aria. Un auspicio per il periodo tradizionalmente più critico, quello autunnale ed invernale per la Piana, (maglia nera in Toscana per la presenza di polveri sottili, le famigerate PM 10), ma soprattutto l’incentivo all’utilizzo di una mobilità alternativa alle auto. Il Comune di Altopascio ha deciso di proporre un bando in più rispetto a quelli che solitamente ritornano periodicamente, ad esempio sui caminetti, per incrementare quel ventaglio di azioni che possono far bene all’ambiente. In questo caso avranno effetti benefici anche sul portafoglio: il Municipio del Tau rimborsa il 25% del costo dell’abbonamento a treno, bus o Pegaso (i due mezzi insieme) dal primo novembre al 31 marzo. Su cinque mesi, in pratica, uno è gratis. L’iniziativa è stata illustrata in conferenza stampa dal sindaco, Sara D’Ambrosio e dal vice, con delega all’ambiente, Daniel Toci.

"Vogliamo fornire due risposte alle famiglie – ha esordito il primo cittadino – sul costo dei mezzi pubblici e sulla qualità dell’aria. È compito di ognuno di noi, e in particolare delle istituzioni, trovare e proporre opportunità per migliorare la condizione del nostro ambiente, intervento sulle azioni quotidiane come spostarsi per andare a scuola o a lavoro. La tutela del nostro territorio è una sfida molto importante del nostro tempo che esige il contributo di ciascuno di noi". Daniel Toci ha spiegato come funziona la proposta in concreto: "Bisogna che la partenza sia da Altopascio. Per partecipare al bando è necessario essere residenti nel comune di Altopascio, senza limiti di età, posizione economica o motivazione per l’uso del mezzo pubblico (studio, lavoro o altro); essere titolari di un abbonamento con almeno un mese di validità compreso nel periodo critico per la qualità dell’aria. Queste situazioni vanno nell’ottica del cambiamento".

La scadenza è fino a esaurimento fondi, la domanda può essere mandata via PEC all’indirizzo [email protected] o a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Altopascio, aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Per ulteriori informazioni e per presentare la domanda, è possibile contattare l’Ufficio Ambiente del Comune di Altopascio (Palazzo Dogana, via Cavour, 62/64) all’email [email protected] o al numero 0583.24031.

Massimo Stefanini