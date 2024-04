Per la Giornata della salute della donna una settimana di visite e consulenze gratis

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda Ets organizza dal 18 al 24 aprile la nona edizione dell’(H) Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Gli ospedali del network Bollino Rosa aderenti all’iniziativa offrono una settimana di servizi gratuiti come visite, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info point e distribuzione di materiale informativo per avvicinare la popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati. Tra le strutture del network Bollino Rosa che hanno aderito all’iniziativa c’è anche l’ospedale “San Luca” di Lucca, insieme anche alla Cittadella della Salute “Campo di Marte”, dove nella sede del Punto donna il 20 aprile (dalle ore 8.15 alle 13) saranno garantite visite ginecologiche con prenotazione obbligatoria al numero telefonico 0583/970120. Sono già consultabili sul sito www.bollinirosa.it tutti i servizi offerti con indicazione di date, orari e modalità di prenotazione. E’ quindi possibile selezionare la zona di interesse per visualizzare le attività (nella foto il primario dottor Bracco).