“Per il Regalo sospeso 144 volte grazie“. Successo per l’iniziativa di solidarietà

Tempo di bilanci per “Regalo sospeso”, l’iniziativa lanciata a ridosso delle festività natalizie – per il quarto anno consecutivo – dal Centro commerciale città di Lucca di Confcommercio e Caritas Diocesana Lucca, iniziativa che, nello specifico, ha offerto ai clienti di una ventina di attività lucchesi la possibilità di acquistare regali per poi lasciarli in dono nel negozio, così da essere raccolti dagli operatori di Caritas e poi consegnati a famiglie bisognose. In queste settimane si è svolta dunque la consegna sul territorio di 144 “regali sospesi”, soprattutto giocattoli per bambini e libri: “Un dato soddisfacente – commenta il presidente del Ccn Matteo Pomini -, in linea con quello dell’anno precedente e per il quale ringraziamo tutti coloro che lo hanno reso possibile. In primis naturalmente Caritas e i suoi operatori, ma anche i negozi e i lucchesi che, a dispetto di una fase storica difficile per tutti, hanno voluto dedicare un pensiero a persone meno fortunate”. “Da parte nostra – è il commento invece di Caritas Diocesana Lucca - vogliamo ringraziare tutti quelli che ci hanno permesso, anche quest’anno, di raccogliere regali e offerte destinati alle famiglie più fragili del nostro territorio”.