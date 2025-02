“Il voto sul Geal ha sancito che per il Pd toscano Lucca non conta nulla e che quello lucchese ha altri interessi rispetto al bene dei cittadini”. Lo dice Vittorio Fantozzi, capogruppo di Fd’I in Consiglio Regionale, spiegando come il voto contario alla proposta legge di Baldini rappresenti "una delle pagine più deprimenti e dalle conseguenze più fosche per Lucca e il suo territorio. Nonostante gli accordi e le parole, il Pd si è rimangiato tutto e non ha confermato il voto in commissione sulla proroga di due anni delle concessioni idriche e quindi di Geal, dimostrando che la sua componente lucchese in consiglio regionale è divisa, spaccata e che il partito non ha autonomia di pensiero e i suoi componenti, per non entrare in urto con i dirigenti nazionali e regionali sono pronti, come è successo tante volte, a sacrificare le necessità dei cittadini lucchesi".

Aggiunge Fantozzi: "Un Pd che cerca di scaricare sugli altri le sue grandi colpe : accade a Lucca per le scuole della Provincia di Lucca, da sempre a guida di sinistra, a Altopascio per la circonvallazione, a Porcari e Capannori per l’impianto di pannolini e ora a Lucca per l’acqua. Ora si apre una fase nuova per Geal, che dovrà confluire in Gaia, per la quale abbiamo già espresso le nostre perplessità, ma che non sarà favorevole né per i cittadini né per l’acqua lucchese".