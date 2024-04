Per gli interventi nel territorio: "Tesoretto da oltre un milione"

Un tesoretto di un milione e 400 mila euro. "Questo risultato - commenta il vicesindaco di Villa Basilica, Giordano Ballini - è frutto della capacità dell’amministrazione di lavorare con attenzione e oculatezza. In questi mesi, durante i quali sono stati molti gli interventi fatti in urgenza per risolvere problematiche di tipo idrogeologico come frane e smottamenti, abbiamo incassato il ricavato dalla vendita dell’ex depuratore di Veneri e siamo riusciti a mettere in piedi cantieri e lavori pur mantenendo inalterati servizi e tariffe".

"Ciò permetterà, quindi, di dare il via a lavori e progetti già pronti a partire come l’intervento alla curva di San Paolo, il campetto sportivo adiacente al Comune e il campo sportivo sotto le scuole, per il quale da tempo abbiamo presentato alla Regione un progetto esecutivo".

"Lavorare con attenzione - conclude - significa progettare e pianificare il futuro, significa guardare lontano per ill bene della collettività".

M.S.