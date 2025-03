Pedoni travolti a Lunata. Gravissima una 50enne

Ancora un grave incidente sulla via Pesciatina, stavolta a Lunata, frazione di Capannori. Per cause in corso di accertamento, due pedoni, madre e figlio, che camminavano lungo la strada sono stati investiti da un camioncino Ducato. Il sinistro si è verificato poco prima delle 18 e in quel momento sulla zona stava piovendo a dirotto. Dopo l’impatto sono scattati i soccorsi, coordinati dalla centrale operativa del 118 che ha fatto giungere sul luogo dell’incidente le ambulanze della Misericordia di Marlia e quella di Santa Gemma Galgani, oltre all’auto medica di Lucca. Ai sanitari sono apparse subito più gravi le condizioni della donna, di 50 anni che ha riportato un politrauma.

Dopo averla stabilizzata, i medici ne hanno deciso il trasporto in codice rosso all’ospedale pisano di Cisanello, dove è stata sottoposta agli accertamenti clinici necessari. Viste le condizioni meteo particolarmente avverse non si è potuto levare in volo Pegaso. Il ragazzo, 17 anni, per fortuna, pur ferito, non ha presentato lesioni gravissime ed è stato condotto, in codice giallo (inizialmente era rosso ma per dinamica), al Pronto Soccorso del San Luca, il nosocomio lucchese. Sul posto è arrivata una pattuglia di agenti della polizia municipale di Capannori che hanno eseguito i rilievi di legge che serviranno per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Chiusa per alcuni minuti la strada, assai trafficata in quel momento vista l’ora di punta. Circolazione prima bloccata, poi rallentata. Con la pioggia la visibilità talvolta diminuisce. Sulla Pesciatina i sinistri stradali ormai non si contano, alcuni anche mortali.

Ma.Ste.