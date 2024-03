Paura sulla montagna. Cade per venti metri mentre fa una passeggiata

Pauroso incidente nella giornata di ieri sulla montagna del comune di Molazzana dove, intorno alle 15, un 74enne di San Mauro a Signa, è caduto improvvisamente lungo un dirupo mentre stava passeggiando su un piccolo sentiero in un’area boschiva in compagnia di un amico. L’uomo, che conosceva bene i luoghi, siamo in prossimità dell’Alpe di Sant’Antonio vicino all’agriturismo Val di Lago, dove ha una seconda casa che frequenta da diversi anni, nella caduta lungo la scarpata per circa 20 metri si è procurato diversi traumi diffusi, tra i quali un forte trauma cranico e un trauma spinale. Tantissima è stata la paura provata dall’amico presente al fatto drammatico che ha chiamato i soccorsi nell’immediatezza e ha fornito le esatte coordinate per consentire ai soccorritori di individuare con precisione il luogo dell’incidente.

L’uomo ha raccontato, ancora sotto shock, di avere temuto il peggio e di aver ripreso a respirare regolarmente solo quando si è reso conto che, nonostante l’evidente gravità dell’incidente, è riuscito a comunicare con il ferito. Anche i soccorritori giunti sul posto, il personale sanitario del 118, i tecnici del Sast della stazione di Lucca e i vigili del fuoco del comando provinciale, sede distaccata di Orto Murato, hanno confermato che il ferito è rimasto cosciente anche durante il suo recupero, per il quale si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso regionale. Pegaso 3. I vigili del fuoco, presenti anche con una squadra Speleo alpino fluviale della sede centrale, hanno contribuito a liberare l’area boscata per permettere ai tecnici di Pegaso 3 il recupero del ferito con l’ausilio del verricello. L’uomo è stato poi condotto al pronto soccorso dell’ospedale pisano di Cisanello.

Fio. Co.