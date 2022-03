Patto tra Puccini Museum e “I pittori della luce“ all’ex Cavallerizza

Il prossimo fine settimana il Puccini Museum – Casa Natale di Giacomo Puccini propone una serie di appuntamenti in occasione della prima edizione delle Giornate Nazionali delle Case Museo dei Personaggi illustri Italiani, e della prima edizione della Cicloclassica Puccini. Il Puccini Museum propone la visita guidata tematica “Le Case del Maestro“, un’occasione per ascoltare il racconto della storia della Casa natale, degli anni in cui Giacomo Puccini vi ha vissuto con la sua famiglia e del legame profondo che il compositore aveva con questa casa e con le altre sue dimore lucchesi.

Tutti conoscono la passione di Giacomo Puccini per le automobili, e per i motori in genere, ma pochi sanno che fu un appassionato ciclista. In occasione della Cicloclassica Puccini, ciclopedalata che attraversa i luoghi pucciniani della provincia, è prevista sabato 2 aprile alle ore 15 la visita guidata a tema Giacomo Puccini ciclista. Ecco il calendario degli appuntamenti per un fine settimana tutto dedicato al celebre compositore: sabato 2 aprile ore 12 e 16.30: Le Case del Maestro – visita guidata. Sempre il 2 aprile ore 15 tour su “Puccini clcilista“. Domenica 3 aprile: ore 11: Le Case del Maestro

Per tutto il weekend di sabato 2 e domenica 3 aprile sarà applicato un costo dei biglietti agevolato: intero 7 euro – ridotto 5 euro. Per partecipare alle visite guidate è necessaria la prenotazione. Il costo della visita guidata è incluso nel biglietto di ingresso. Da questo weekend parte anche la collaborazione tra il Puccini Museum e la mostra I Pittori e la luce – Da Caravaggio a Paolini: i possessori del biglietto di ingresso della mostra hanno diritto ad un biglietto di ingresso agevolato presso il Puccini Museum e viceversa. Per info e prenotazioni: 0583 1900379 – visite@puccinimuseum.it.