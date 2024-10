“Patente a punti in vigore nei cantieri. Come mettersi in regola“

1A partire dal 1 novembre entrerà in vigore la “patente a punti” che debbono possedere tutte le aziende che operano nei cantieri temporanei e mobili così come definiti al titolo IV dal D. Lgs. 81/2008. (Testo Unico sulla Sicurezza). Confartigianato Lucca ha approntato un servizio per far sì che tutte le imprese che lavorano e devono quindi entrare nei cantieri possano ottenere questa famigerata “patente”, senza la quale non vi si può accedere.

"Come Associazione – spiega Confartigianato Lucca – oltre al controllo della regolarità della documentazione necessaria per chi lo voleva fare, abbiamo aggiornato i Documenti di Valutazione dei Rischi, fatti corsi per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, per i Rappresentanti dei lavoratori, per il Pronto Soccorso, per i lavori in quota, ecc., richiesti il DURC e il DURF ove necessario".

"Chi ancora, avendone l’obbligo, non ha regolarizzato la sua posizione accedendo al Portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro compilando i campi per richiedere il rilascio della patente, può rivolgersi ai nostri uffici fissando un appuntamento anche al numero 0583/47641. Se obbligati, il mancato possesso della “patente a punti” può comportare per l’impresa il blocco dello svolgimento dell’attività lavorativa. Tale documento invece non è necessario per chi effettua nei cantieri solo operazioni di carico e scarico".