Passi carrai, tempo scaduto. Decaduti i vecchi permessi

Passi carrabili, quelli non rinnovati sono ufficialmente decaduti. Con una determina dirigenziale, il Comune di Lucca ha dichiarato decaduti tutti quei passi carrabili che al 31 ottobre 2024 non erano stati rinnovati, previo il pagamento di un ammontare per la licenza. Una scelta che nei mesi scorsi è stata duramente contestata dall’opposizione, ma che l’assessore Nicola Buchignani rivendica, secondo cui si è trattato di fare ordine in una materia che era ormai cresciuta in modo esponenziale sedimentandone diritti vantati decenni fa.

"Non abbiamo fatto tutto questo per fare cassa – spiega Buchignani – ma per fare ordine tra i 7000 passi carrabili che erano stati concessi e che ora non servivano, anche in centro storico. Con questo provvedimento, ora sappiamo chi ha davvero la necessità di avere un passo carrabile e chi no, e comunque sono convinto che da qui a fine anno i numeri sono destinati ad aumentare: questo è stato l’anno zero, quello del riordino. Molti non hanno avuto modo di capire che avrebbero perso la licenza, e tra un mese partiranno i controlli: i cartelli non autorizzati verranno rimossi e laddove possibile verranno disegnate strisce per i parcheggi. Ripeto: è stato un riordino in una materia lasciata per troppo tempo senza controlli; è la sinistra che fa provvedimenti per fare cassa, noi li prendiamo per fare ordine".

A conti fatti, sono oltre 1200 i permessi rinnovati sugli oltre 7000 esistenti. Un numero che, secondo la stessa Lucca Riscossioni e Servizi che si occupa della gestione degli stessi per conto del Comune, è più virtuale che reale, visto che nel totale ci sono licenze che addirittura risalgono agli anni ‘80 del secolo scorso. Una stima più attendibile colloca intorno a 4000 il numero di quelle effettivamente utilizzate. Dunque, meno della metà sarebbero stati rinnovati. Per il Comune è una sfida: chi ha pagato il permesso – prima erano gratuiti e si spiega anche così il loro proliferare – pretenderà giustamente che il passo sia lasciato libero e sia liberato dai vigili in caso di indebita occupazione. "Abbiamo comunicato alla Polizia Municipale – aggiunge Buchignani – che il controllo dei passi carrabili è una nostra priorità e dunque dovrà essere fatto ogni sforzo per multare le eventuali macchine presenti impropriamente davanti ad essi e nel caso di mancato spostamento dei veicoli si dovrà procedere con la rimozione coatta degli stessi".

Fabrizio Vincenti