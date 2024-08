Passaggi Futuri a Fornaci. In arrivo due interventi per oltre un milione

Due importanti investimenti per Fornaci di Barga dove arriveranno quasi un milione di euro nell’ambito della Strategia territoriale 2021-27 "Paesaggi futuri" dell’Area interna "Garfagnana, Lunigiana, Media Valle del Serchio, Appennino Pistoiese", finanziata dalla Regione Toscana. Fornaci vedrà partire il progetto "Naturalmente in centro", che prevede la riqualificazione della piazza IV Novembre, per un importo complessivo di 740mila euro di cui 666mila grazie al contributo regionale ed il resto che sarà finanziato dal Comune con fondi propri.

Il secondo intervento riguarda sempre Fornaci: "FER Scuola di Fornaci" e prevede l’ installazione di un impianto fotovoltaico con accumulo e pompa di calore a servizio della Scuola dell’infanzia e primaria, per un importo complessivo di 179.600 euro di cui oltre 113mila con contributo regionale. Per quanto riguarda i 740mila euro per la riqualificazione della piazza, il prossimo passo sarà la stesura del progetto definitivo per poi avviare tutto l’iter per arrivare all’affidamento dei lavori nel 2025. La delibera regionale che ha dato il via libera a questi finanziamenti è del 5 agosto scorso come ha spiegato la sindaca di Barga, Caterina Campani annunciando i finanziamenti ed i lavori prossimi. Come ha spiegato la prima cittadina due progetti importanti che si inseriscono peraltro in altrettanto importanti operazioni di riqualificazione urbana del paese con gli interventi riguardanti l’ex consiglio di frazione e l’area attigua esterna ormai in fase di conclusione e con il cantiere in corso per la riqualificazione della palestra delle ex scuole elementari con i finanziamenti PINQUA.

"I 740mila euro che saranno investiti per il rifacimento di piazza IV Novembre in particolare - spiega ancora Caterina Campani - vanno senza dubbio nell’ottica di riqualificazione del cuore di Fornaci e sono per quanto ci riguarda il primo step di un progetto più ampio mirato a riqualificare e valorizzare tutto il centro commerciale naturale a cui stiamo lavorando già dalla precedente amministrazione. Da non dimenticare poi che stiamo lavorando ad un progetto sulle ex suole elementari di piazza IV Novembre, in collaborazione con il centro per l’impiego, nell’ambito del loro potenziamento e che alla fine porterà anche a restituire nuovi spazi all’associazionismo fornacino". La sindaca sottolinea che insomma c’è grande attenzione su Fornaci, per il suo tessuto commerciale, urbano e sociale dove tante cose sono andate e stanno andando in porto in un percorso di crescita e riqualificazione che andrà avanti con altri progetti.

Luca Galeotti