Pasqua in San Francesco. Con Wagner e Puccini

Un ensemble collaudato e affiatato, ben tre corali, e poi solisti di primo piano. Queste le caratteristiche principali dell’evento organizzato dalla Filarmonica “Luporini” di San Gennaro, col sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, per l’ormai tradizionale Concerto di Pasqua in San Francesco, che si terrà domenica 24 marzo alle ore 17.30.

Ricercato e al contempo popolare il programma proposto dal Maestro Giampaolo Lazzeri, direttore della Filarmonica, che oltre al “Salve Regina” di Paolino Vassallo e al ‘mistico’ “Incantesimo del Venerdì Santo” di Richard Wagner, non poteva non proporre al pubblico, nell’anno del centenario, qualche citazione pucciniana. Saranno eseguite infatti le giovanili “Vexilla (Regis Prodeunt)” e “Messa a 4 voci con orchestra”, che permettono di gettare uno sguardo sui primi passi del Maestro in un contesto in cui la musica sacra, alla fine dell’Ottocento, si presentava come un miscuglio eterogeneo di suggestioni e contaminazioni, anche ‘profane’, e spesso, nelle chiese e nei conventi della provincia di Lucca, era eseguita con trasporto e guizzi di fantasia da un Puccini giovane organista, da subito apprezzato in quel ruolo, ma talvolta criticato per l’uso disinvolto di melodie d’opera verso cui già volgeva il proprio interesse.

A eseguire, in San Francesco, assieme alla Filarmonica “Luporini”, che in settimana ha festeggiato il 130° anniversario dalla fondazione, ci saranno solisti come, Monica Marzini (soprano), Davide Ciarrocchi (tenore), Massimo Naccarato (baritono) con ulteriore accompagnamento dei componenti della Cappella Musicale della Cattedrale di San Miniato, della Corale "San Genesio" della Diocesi di San Miniato, dirette da Carlo Fermalvento e dal Coro di Montughi, sotto la direzione di Enrico Rotoli. Direttore e concertatore, ovviamente, Giampaolo Lazzeri.

Una tradizione che prosegue, il ricordo del Maestro, un programma variegato e intenso. Non resta che procurarsi i biglietti, come di consueto gratuiti, che saranno disponibili sul sito www.fondazionecarilucca.it a partire dalle ore 12 di martedì 19 marzo.