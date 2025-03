Partito il concorso di pittura “Artista diVino” di Promo-Terr

Lanciato il concorso di pittura “Artista diVino” organizzato dall’ass. Promo-Terr e dalla Tenuta Mariani, un concorso di pittura aperto a tutti gli artisti italiani e stranieri. Lo scopo di "Artista diVino" è quello di promuovere il binomio Arte e Vino, valorizzando gli artisti e le loro opere insieme al bere consapevole oltre a far conoscere il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del nostro territorio, insieme allo stretto rapporto del mondo enologico alla cultura.

Il tema del concorso è ampio per non limitare la creatività artistica, infatti oltre al vino, comprende la natura del territorio versiliese, una terra tra lago, spiaggia e campagna un mix di sapori che rende il vino delle Tenute Mariani unico (in particolare le bollicine del Segreto, uno spumante charmat ).

Tra tutte le opere inviate (foto in formato digitale) gli organizzatori ne selezioneranno 20 entro il 26 aprile, lasciando altre 10 al giudizio di un voto popolare che si svolgerà in due giornate evento programmate nei primi di maggio e di giugno, le 30 opere selezionate saranno le protagoniste di una serie di eventi di arte e di degustazione, che si svolgeranno durante l’estate.

Gli organizzatori puntualizzano che arrivare a questo traguardo per l’artista in concorso rappresenta una tappa fondamentale perchè godrà di un anno di promozione sia con iniziative direttamente a contatto con il pubblico sia attraverso le pubblicazioni cartacee e di web. Ùn progetto, quello di “Artista diVino”, pensato per offrire il massimo risalto ad un numero consistente di artisti, che usufruiranno di una promozione che ha in programma mostre, catalogo, un sito dedicato (www.artistadivino.eu) e serate evento nelle più prestigiose location della Versilia e di Lucca. Informazioni a [email protected] o sulla pagina FB Promo-Terr associazione.