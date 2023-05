Partiti gli interventi straordinari per il decoro delle Porte delle Mura

Sistema Ambiente fa sapere di aver iniziato gli interventi straordinari, coordinati dal Comune di Lucca, per il decoro urbano e cittadino, che vanno a integrare e rafforzare quelli ordinari di pulizia e manutenzione già portati avanti in modo programmato dagli operatori. Gli operatori di Sistema Ambiente, ieri notte sono partiti ripulendo approfonditamente l’interno di Porta Santa Maria.

Per tutto il mese di maggio e nei primi giorni di giugno si susseguiranno interventi in tutti gli altri accessi principali del centro storico: Porta San Jacopo, Porta Elisa, Porta San Pietro, Porta Sant’Anna e Porta San Donato. Nella terza settimana di maggio, inoltre, sarà effettuata una pulizia straordinaria con spazzamento meccanizzato e con irrorazione di prodotto sanificante in via Ducceschi e in via dei Sillori fino alla chiesa di Sant’Angelo in Campo comprensivi della pulizia delle fossette perimetrali stradali.

Intanto Sistema Ambiente ha avviato la manutenzione dell’isola ecologica interrata di piazzale San Donato, che resterà chiusa un mese per consentire lo svolgimento dei lavori. In prossimità dell’area, però, sono stati posti i carrellati che consentiranno di raccogliere tutte le tipologie di rifiuti. Inoltre è stata riaperta l’isola ecologica interrata di via dei Bacchettoni. E c’è anche l’ultimissimo appuntamento con le pulizie di primavera. Domani dalle 8 alle 12 sarà possibile portare materiali al mezzo di Sistema Ambiente che li raccoglierà al cimitero di Mutigliano.

Nell’occasione sarà possibile conferire carta e cartone, vetro, plastica, metallo, legno, imballaggi, abbigliamento e olii vegetali esausti. Ammessi anche rifiuti ingombranti, grandi elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, congelatori e lavastoviglie) e apparecchiature elettriche ed elettroniche, medicinali scaduti, pile, batterie e cartucce toner esauste. Vietato, invece, il conferimento di vernici e barattoli contaminati e rifiuti pericolosi.