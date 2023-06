Partita di basket “Lucca grande cuore“ con cantanti e ballerini di Amici e X Factor

Venerdì 9 giugno in occasione dell’evento di beneficenza, una speciale partita di basket che si terrà alle 17 al Palatagliate, saranno presenti cantanti e ballerini delle trasmissioni televisive “Amici”,” X Factor”, “Ballando con le Stelle”, “Grande Fratello” e “Area Sanremo”. Questa la formazione degli artisti presenti all’evento: Niveo, Cricca, Alessio Lapadula, Devil’a, Alessio Cavaliere, Rita, Luca Favilla, Hico, Paky, Alberto Mezzetti, Gianluca De Matteis, William Imola. Una squadra di giovani talenti, che sfiderà quella degli amministratori comunali. Costo del biglietto per la partita 10 euro , acquistabile presso i seguenti Punti di Pre-vendita: Bar Tre Cancelli - Via per Camaiore 17770 - Monte San Quirico, Bar Ponte del Giglio - Via per Camaiore, 224 - Mutigliano- Cappella, Il Barino di Gio – Corso Garibaldi 24, Gimnasia Fitness Club- V.le S. Concordio 996A – piano terra. In più presso le sedi delle associazioni: La Luna, Centro Accoglienza alla vita e Anpana Lucca ODV e anche direttamente dai componenti dell’organizzazione, Antonella Pera e Mario Galli. Ilenia Bizzarri. Info al 334 3308960.