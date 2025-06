Parte il festival internazionale cameristico

Domenica 29 giugno, alle 21, in piazza San Giacomo a Camporgiano si terrà il primo appuntamento del II Festival internazionale Cameristico di Camporgiano che l’Amministrazione Comunale ha voluto riproporre, dopo il successo della prima edizione, grazie al fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e alla collaborazione delle Parrocchie interessate e della Filarmonica Mascagni di Camporgiano.

Tutto pronto, dunque, per l’atteso inizio della rassegna che, quest’anno, torna ad animare l’estate camporgianese con musica e artisti di alto profilo. Ad esibirsi sarà il Belcanto Trio, composto dagli artisti Massimo Salotti al pianoforte, Raffaele Bifulco al flauto, e Greta Buonamici la cantante, nel concerto "Una serata all’Opera".

Le musiche di Giacomo Puccini, Vincenzo Bellini, Pietro Mascagni, E. Krakamp, A. Diabelli, F. Borne e F. Chopin risuoneranno al cospetto della suggestiva Rocca Estense nel centro storico del paese.

"Parte questa nuova ed entusiasmante edizione – ha spiegato il sindaco di Camporgiano Francesco Pifferi – che vede, ancora una volta, alla direzione artistica il maestro Raffaele Bifulco. Un festival che parte dal capoluogo per poi toccare altre quattro frazioni del territorio, per un totale di cinque concerti di assoluto livello che valorizzeranno le antiche e magnifiche del nostro Comune, promuovendone il patrimonio in esse conservato".

Dino Magistrelli