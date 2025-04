Parrocchia di Villetta. Storia millenaria

Domenica prossima, 6 aprile, alle 17, alla chiesa parrocchiale di Villetta, in Comune di San Romano, viene presentato un nuovo volume della collana editoriale dell’Unione Comuni Garfagnana, inserito nella sezione "Radici", a cura degli autori don Giovanni Marovelli (foto) e Luigi Fanani. Si tratta della pubblicazione "Un millennio di storia della parrocchia di Villetta tra due Diocesi e tre insediamenti. Eventi e personaggi, curiosità", con tante notizie ricavate da documenti presenti negli archivi delle diocesi di Lucca e Massa Carrara e nell’archivio parrocchiale di Villetta-Sambuca. Alla presentazione interverranno, oltre agli autori, l’onorevole Raffaella Mariani sindaco di San Romano e presidente dell’Unione Comuni Garfagnana, monsignor Paolo Giulietti arcivescovo dell’arcidiocesi di Lucca, don Riccardo Micheli parroco moderatore della Garfagnana Est e la dottoressa Marta Colombo funzionario archeologo della Soprintendenza per la Garfagnana e Lunigiana in rappresentanza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara. Modererà l’incontro la dottoressa Martina Moriconi responsabile del servizio Turismo, Cultura, Identità Territoriale e Comunicazione dell’Unione Comuni Garfagnana. "Don Giovanni Marovelli e Luigi Fanani – spiega il sindaco Raffaella Mariani – hanno contribuito, con il loro prezioso volume, a salvaguardare e tramandare la memoria di questi luoghi, così ricchi di tradizione e di cultura, a beneficio delle nuove generazioni".

Dino Magistrelli