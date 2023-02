“Parole note“ Al Real Collegio la mini rassegna

Le parole e le note, insieme, in due appuntamenti organizzati dall’associazione culturale Millimètrica per concludere il mese di febbraio alla scoperta di progetti musicali che, per la prima volta, hanno scelto Lucca come palcoscenico. Due concerti inediti, ospitati dal Real Collegio, in programma per il tardo pomeriggio delle ultime due domeniche del mese. Parole note – questo il nome della piccola rassegna – inizierà domenica 19 febbraio alle 18 nella Sala del Capitolo con lo spettacolo Ultimo D’Annunzio, traduzione in live show dell’omonimo concept album del cantautore pistoiese Alfredo Marasti uscito lo scorso 25 maggio per l’etichetta discografica La stanza nascosta Records.

Tra musica d’autore e pop-rock, una band di sette elementi si muoverà tra brani inediti ispirati alla vita di Gabriele D’Annunzio e al Novecento, con incursioni tra Battiato e i Baustelle. Alle canzoni si alterneranno alcune letture sceniche, eseguite dal vivo dall’attrice Sara Bertolucci. Sul palco Alfredo Marasti (chitarra e voce), Rebecca Cinquina (voce e cori), Matteo Fiorentini (batteria), Dario Baldini (basso), Liam Panerai (tastiere), Daniele Belli (chitarra elettrica) e Teresa Dereviziis (violino). La domenica successiva, il 26 febbraio, sempre alle 18 nella Sala del Capitolo, sarà invece la volta del gruppo fiorentino Le Malcercone: Cinzia Blanc, Maria Francesca Torselli e Oretta Giunti. Tre musiciste che provengono da diverse esperienze, dalla classica al rock, e che dal 2009 condividono la passione per le belle pagine musicali della tradizione popolare toscana.

Un repertorio che il trio recupera e valorizza nella sua genuinità, evidenziando ora la sagacità dei testi, tipicamente toscana, ora la poesia e la commovente dolcezza. Il concerto si muove dagli stornelli più noti e cantabili alle

delicate ninne nanne. Non mancano le invettive, i focosi “accidenti“ che si inviano all’amante traditore, o la pungente ironia dei canti delle cosiddette “malmaritate“. L’ingresso è libero. Per informazioni scrivere a [email protected]