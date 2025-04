“Parole in Villa“. Primo ospite. Alessandro Haber

“Parole in Villa: Libere Conversazioni dal Salotto al Giardino“ prende il via mercoledì 16 aprile a Villa Bernardini, in via di Vicopelago a Lucca. Un progetto che trasforma la storica villa in un luogo di incontro e dialogo, ospitando scrittori, attori, giornalisti e artisti di fama nazionale per una serie di appuntamenti dedicati alla cultura, all’arte e alla condivisione di idee.

L’evento inaugurale vedrà protagonista Alessandro Haber, che presenterà il suo libro “Volevo essere Marlon Brando (ma soprattutto Gigi Baggini)”. Con la sua inconfondibile energia e ironia, Haber guiderà il pubblico attraverso il racconto della sua vita, tra cinema, teatro, incontri straordinari e passioni travolgenti. Al termine “Coffee time” con i famosi biscotti “I miracoli” offerti dal Caffè Santa Zita.

“Parole in Villa“ si sviluppa in un ciclo di incontri mensili, in cui i protagonisti si confronteranno con il pubblico in uno spazio di dialogo autentico e ispirato alle “libere conversazioni”, una tradizione che unisce cultura e convivialità. Il team organizzativo è formato da Monica Zoe Innocenti (Direzione artistica e ufficio stampa), Rugiada Salom Ferretti (Coordinamento ospiti) e Massimo Fanizza Bernardini (Coordinatore strategico). L’accesso agli incontri è gratuito, con prenotazione obbligatoria. Maggiori informazioni e modalità di registrazione sono disponibili sui canali ufficiali della manifestazione e sul sito web.