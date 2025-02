Parola agli espositori “Lucca, vera eccellenza“

LUCCA

Prosegue anche oggi la prima edizione del "Lucca Olive Oil You", il festival internazionale dedicato all’olio extravergine di oliva artigianale di eccellenza. L’evento ha riunito produttori e appassionati da tutta Italia, offrendo degustazioni, presentazioni e showcooking. Tra i partecipanti, Elisa Giannini della tenuta Mansi Bernardini di Leonardo Salom, situata sulle colline lucchesi, ci ha raccontato: "Da qualche anno lavoro alla tenuta ed è bello vedere come il lavoro di generazioni sia valorizzato nella propria città. L’azienda ha circa 4.000 piante di olivo che coltiva da generazioni, producendo un olio di alta qualità in una zona particolarmente vocata. È bello vedere iniziative come questa; lavoriamo molto con il vino, ma l’olio rimane un settore di nicchia. È stimolante anche confrontarsi con produttori di altre regioni". "È una fortuna avere persone come Fausto Borella che promuovono e pubblicizzano l’olio in tutto il mondo. - raccontano Romina Mariotti e Alessandro Rinaldi de La Badiola, anch’essa situata sulle colline lucchesi, hanno presentato i loro prodotti biologici e vegani - Per noi, è una passione. Il frantoio, il processo e i suoi profumi non hanno eguali.

Lucca è la città per eccellenza dell’olio, da sempre stata un metro di paragone per il nord e il sud ed essere qui oggi fa la differenza". Dall’Umbria, Ginevra Gradassi e il padre Francesco dell’azienda Marfuga, giunta alla quinta generazione, hanno illustrato la loro gamma di oli: "Produciamo oli monovarietali per tutti i gusti, tra cui il Frantoio e il Moraiolo, ciascuno con le proprie caratteristiche distintive. Il nostro blend, che combina queste due varietà, è il frutto di anni di ricerca e perfezionamento e ha ottenuto importanti riconoscimenti, vincendo il premio come miglior olio del mondo per tre anni consecutivi. Essere qui a Lucca Olive Oil You è una splendida vetrina per far conoscere la qualità del nostro olio e confrontarci con altri produttori di eccellenza".

"Da tre generazioni, la nostra famiglia si dedica alla coltivazione delle olive Itrana, una varietà autoctona del nostro territorio a Sonnino, nel Lazio. - spiega Alfredo Cetrone - Offriamo due tipologie che riflettono il nostro territorio, una più intensa, che cresce dall’argilla, e una più delicata, dalle rocce.

Essere qui a Lucca a questa manifestazione è una grande opportunità per far conoscere il nostro olio e confrontarci con altri produttori. E credo di parlare a nome di tutti se dico che abbiamo un grande affetto e rispetto per Fausto e il lavoro che fa ogni anno a livello internazionale".

Rebecca Graziano