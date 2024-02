Pari stretto contro il Galatasaray. Oggi in campo contro il Sassuolo La Primavera della Lucchese pareggia 1-1 contro il Galatasaray nella Viareggio Cup. Gokdeniz segna per i turchi, Riad pareggia per i rossoneri. Secondo punto per la Lucchese nel torneo. Prossima partita contro il Sassuolo.