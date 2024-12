Pari opportunità ”La commissione è stata svuotata“

Pari opportunità, la delibera approvata dal consiglio comunale muove le critiche della minoranza. In particolare, il gruppo Lucca Civica-Volt-Lucca è popolare parla di ”un atto che segna un passo indietro e che svuota di significato un organismo fondamentale per la parità di genere”. Il gruppo, rappresentato nell’assise di palazzo Santini da Valentina Simi, evidenzia la debolezza di contenuto della delibera – che rende facoltativo il parere della Commissione sugli atti amministrativi – e denuncia un contesto più ampio, di mancato sostegno alle donne.

“Affidare il parere della Commissione alla sola buona volontà dell’amministrazione – incalza il gruppo – equivale a relegarla a un ruolo marginale, smantellando di fatto uno strumento nato per rappresentare e tutelare le istanze di parità”.

Ma è sul caso della consigliera Lorenzoni che si concentra la critica più aspra: “Le recenti dimissioni della consigliera Cecilia Lorenzoni sono una sconfitta collettiva per quest’aula e per tutta la città. Parliamo di una giovane donna, madre e lavoratrice, che ha dovuto rinunciare al suo mandato elettorale per le difficoltà di conciliare famiglia e politica. A ciò si aggiunge il rifiuto di Elena Piantanida, che avrebbe dovuto subentrarle, anch’essa impossibilitata a ricoprire il ruolo per lo stesso motivo: l’impossibilità di bilanciare il carico familiare con l’impegno pubblico. Questa è la fotografia di un sistema che continua a considerare i lavori di cura – figli, figlie, casa, anziani – come un compito esclusivamente femminile, senza che vengano forniti strumenti adeguati di sostegno. Non è accettabile nel 2024”.

Il gruppo annuncia che ripresenterà quindi la mozione respinta, concludendo con un appello: “Ci auguriamo che questa maggioranza rifletta sul significato di rappresentanza e coerenza e, in virtù del voto unanime di ieri sera, si comporti nello stesso modo accogliendo finalmente la nostra mozione sulla trasparenza”.