Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano: Cittadinanza Affettiva a Anthony Grassi di San Romano

Ad Anthony Grassi (in foto), in occasione della mostra itinerante di pittura, scultura e fotografia, organizzata dal Circolo Ricreativo “Gli Amici di Vibbiana“, è stata conferita da parte del sindaco di San Romano e vicepresidente del Parco, Raffaella Mariani, il riconoscimento di cittadino affettivo del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, un riconoscimento speciale per elogiare chi, pur vivendo altrove, onora continuamente il territorio di origine. Anthony Grassi è nato a Perth, in Australia, nel 1966, da mamma Giuliana Pardini, originaria di Vibbiana ed emigrata in Australia in giovane età e da papà Tersilio “Lillo“ Grassi, originario invece di Sillicagnana. Oggi Grassi vive a Perth con le due sorelle Maria e Loretta, quest’ultima già premiata con la cittadinanza affettiva da parte del Parco.

Fortemente legato a Vibbiana, quest’anno Grassi ha dedicato un intero mese per vivere nella completezza la quotidianità del paese. Legato alla famiglia, alle radici e alla comunità, durante i suoi soggiorni nel paese, talvolta in compagnia delle figlie Siena ed Ella, fa spesso visita alla casa materna, oggi trasformata in un agriturismo. La motivazione dell’attestato per "…aver onorato la terra d’Appennino, luogo delle origini familiari, e per mantenere vivo e costante il forte legame con la comunità di Vibbiana".

Dino Magistrelli