Parcheggio Santa Maria. Lucca Futura dice ”no”

“Un grande ‘no’ al parcheggio interrato fuori porta Santa Maria. Sì, invece al Terminal Bus alla stazione ferroviaria colpevolmente messo in soffitta dall’amministrazione Pardini“. Lo dice Gabriele Olivati, capogruppo di Lucca Futura, nell’annunciare che “il gruppo aderisce alla petizione contro questo inutile, controproducente e costosissimo progetto. La proposta – spiega Olivati – di costruire a Porta Santa Maria un parcheggio sottoterra, contraendo un mutuo da 25 milioni di euro (che potrebbero arrivare a 40 con gli interessi) è così assurda al punto che sta creando problemi anche in maggioranza. Ma altrettanto deve preoccupare la scarsa attenzione del sindaco e la sua giunta alla realizzazione di un polo intermodale gomma-rotaia. Liberare piazzale Verdi dai bus sarebbe un toccasana per il traffico, inoltre la zona a sud delle mura è più baricentrica per tutti i lucchesi. L’amministrazione di destra ha portato avanti la meritevole iniziativa avviata dal centrosinistra, il sottopasso pedonale davanti la stazione. È giunta l’ora che si impegni anche sul terminal bus”.