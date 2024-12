Parcheggio pubblico. Ok al progetto

Nuovo look. L‘amministrazione Del Chiaro riqualificherà il parcheggio pubblico situato in via di Sant’Andrea a Massa Macinaia a servizio dei residenti della zona, di chi frequenta la locale Misericordia o si reca al vicino ufficio postale.

Il progetto esecutivo, per un importo di circa 100mila euro, è stato approvato dalla giunta e l’avvio del cantiere è previsto nel mese di marzo. L’intervento consiste nella realizzazione di una pavimentazione carrabile in asfalto natura, (oggi il piano è in terra battuta), per armonizzarsi al paesaggio circostante e per garantire una migliore utilizzazione e consentire il regolare deflusso delle acque piovane tramite un congruo sistema di canalizzazione.

In programma anche l’installazione di punti luce di pubblica illuminazione. E’ prevista inoltre la messa a dimora di alcuni alberi di cipresso e la delimitazione dell’area con muretti sovrastati da una staccionata di legno. "Questo spazio di sosta riveste un’importanza particolare per la frazione di Massa Macinaia, per la sua vicinanza all’ufficio postale e alla sede della Misericordia, nonché per lo svolgimento di eventi come la sagra paesana - spiega il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, Matteo Francesconi - per questo motivo, rispondendo anche alle richieste dei residenti, procederemo alla sua riqualificazione intervenendo sulla pavimentazione, migliorando la regimazione delle acque e dotando il parcheggio di pubblica illuminazione per garantire maggiore sicurezza a tutti coloro che lo utilizzano".

Ma. Ste.