San Luca, parcheggi in tilt. Attese per utenti e personale

Lucca, 8 gennaio 2025 – Non si risolve il problema dei parcheggi del San Luca. “Le difficoltà nel caso del pronto soccorso e quindi degli accompagnatori. sono accentuate dal cantiere per la realizzazione della nuova struttura, che sta riducendo ulteriormente i posti disponibili – evidenziano Pietro Casciani, Andrea Lunardi e Luca Menicucci per Uil Fpl –. In risposta a queste problematiche, il sindacato ha avanzato la proposta di uno scambio nella destinazione d’uso del parcheggio di fronte al pronto soccorso assegnandolo al cittadino (ad oggi destinato ai dipendenti), scambiandolo con un numero magari maggiore per venire incontro alla carenza di posti auto per i dipendenti nel parcheggio a pagamento lato Hotel Guinigi“. I rappresentanti di Uil Fpl Pietro Casciani, Andrea Lunardi e Luca Menicucci, si sono dichiarati disponibili a collaborare con tutte le parti coinvolte (Usl, Comune, Gesat) per trovare soluzioni che ottimizzino la qualità dei servizi, garantendo un accesso più agevole ai parcheggi per gli utenti, senza compromettere gli spazi necessari per il personale.

“Sollecitiamo una risposta concreta da parte degli attori coinvolti, affinché le proposte avanzate, che mirano a risolvere i problemi in modo obiettivo ed efficace, possano essere esaminate e attuate“. I dipendenti dell’ospedale ci segnalano che soprattutto intorno alle 14 compare una coda infinita per accedere al parcheggio. E il problema riguarda in particolar modo i turnisti che prendono servizio proprio alle 14 e che devono dare il cambio ai colleghi che invece “staccano“. Quindi, sia che deve uscire, sia chi deve entrare, rischia comunque di ritardare il passaggio di consegne. “Spesso cerchiamo soluzione attendendo l’uscita delle 13.30 delle dipendenti giornaliere“, dicono. C’è anche chi propone di invertire i parcheggi: quello più piccolo dei dipendenti trasformarlo a pagamento e quello grande a pagamento metterlo a disposizione dei dipendenti.