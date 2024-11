Parcheggiano nei posti riservati ai disabili vicino scuola: 4 genitori multati

Lucca, 11 novembre 2024 - Occupavano i parcheggi per persone con disabilità, ma in realtà aspettavano i figli che uscivano da scuola. Nella zona di San Concordio a Lucca è diventata un'abitudine occupare sistematicamente questi parcheggi adiacenti la scuola elementare, e così, dopo le segnalazioni, sono scattati i controlli. Ed effettivamente, nei giorni scorsi, la Polizia Stradale di Lucca ha dovuto prendere atto di come, malgrado le numerose campagne di sensibilizzazione, alcuni automobilisti persistano nell'ignorare il divieto di sosta nei posti dedicati a chi è dotato del contrassegno disabili e si è, quindi, mobilitata, organizzando degli specifici servizi.

Qualche giorno fa è stata messa sotto la lente di ingrandimento la zona di San Concordio, e qui i poliziotti hanno individuato 4 automobilisti “scorretti”, tutti italiani, genitori di bambini in attesa dell’uscita dei figli da scuola, multandone tre per aver sostato nello spazio riservato ai veicoli dotati del necessario contrassegno. E uno per averlo utilizzato impropriamente, essendo stato assegnato a una persona che non era presente in auto, e nemmeno era in procinto di salirci. Per tutti, oltre alla sanzione prevista, la decurtazione dai 4 ai 6 punti dalla patente di guida.