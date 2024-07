Parcheggi al Balilla . Scoppia la polemica. Multate oltre venti auto: "Serve senso civico"

Ma quale parcheggio a pagamento, ma quali stalli blu: una ventina di automobilisti hanno individuato la soluzione alla cronica mancanza di stalli non trovando di meglio che parcheggiare sull’ex prato del campo Balilla. Un clamoroso episodio di parcheggio selvaggio avvenuto nella serata di giovedì a cui è seguito un intervento immediato dei vigili urbani che hanno preso nota delle irregolarità che hanno coinvolto numerose auto, presumibilmente di turisti.

Difficile infatti che si sia trattato di lucchesi, più probabile che, complice lo sterrato che ancora insiste nell’area dopo i concerti, alcuni turisti abbiamo pensato di trovarsi di fronte a un bel parcheggio gratuito a due passi dal centro, proprio nei pressi della sortita che immette in via Francesco Carrara.

Un abbaglio favorito dai metri cubi di terra ancora presenti, un abbaglio destinato però a sfociare in una sorpresa amara e piuttosto cara: i vigili infatti eleveranno non una semplice contravvenzione per divieto di sosta in area non autorizzata, ma contesteranno il parcheggio in un’area monumentale e verde sottoposta a vincolo del Ministero. E la cifra della multa sarà molto, molto più alta: con ogni probabilità superiore ai cento euro. L’episodio - come sempre, d’altronde, quando ci sono di mezzo le Mura - ha generato molta impressione nei lucchesi: la foto con le auto parcheggiate sugli spalti delle Mura in poche ore ha fatto il giro della città, finendo per lo più sui profili social dell’opposizione.

Sull’accaduto è voluto intervenire lo stesso sindaco Mario Pardini che con un post sul suo profilo Facebook è tornato a chiedere, prima di tutto, un minimo di senso civico a tutti. Ai cittadini come ai turisti.

"Ieri sera – scrive il primo cittadino – circa venti auto parcheggiate senza permesso sugli spalti delle Mura storiche sono state celermente segnalate ed è subito intervenuta la Polizia municipale, che provvederà a sanzionarle. Perché il "senso civico" – ossia quell’insieme di comportamenti che attengono al rispetto delle regole di vita in una comunità – deve essere sempre richiesto, sia ai cittadini che ai visitatori".

In passato, anche nel recente passato, parcheggi selvaggi a ridosso delle Mura si erano verificati anche alle salite nei pressi di Porta Sant’Anna e tra Porta Elisa e Porta San Iacopo dove decine di automobilisti, soprattutto nei giorni degli eventi, lasciano parcheggiate le vetture fuori dagli stalli direttamente sulle rampe. Un malcostume che, a quanto pare, è ormai molto difficile da sradicare.

Fabrizio Vincenti