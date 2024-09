Parata Nazionale della Bandiera Lis. Tre giorni di grandi emozioni

Si sprecano in queste ore i ringraziamenti espressi dalle tante compagnie di Sbandieratori e Musici arrivati a Gallicano da tutta Italia per partecipare alla 43esima edizione della Parata Nazionale della Bandiera Lis, che ha animato di suoni e colori il fine settimana del paese della Garfagnana. "Grazie per l’accoglienza calorosa e speciale", il commento più diffuso, spesso accompagnato da una sorta di cartoline con scorci paesani. Immagini gioiose prodotte sul momento per fissare l’attimo magico della gara, della sfilata o raffiguranti una semplice foto ricordo con nuovi amici; il tutto da condividere in rete per esaltare l’esperienza e le emozioni vissute in quel di Gallicano.

Orgogliosi del programma della tre giorni di Campionato Nazionale il Gruppo Sbandieratori e Musici di Gallicano, organizzatori dell’evento tornato sul territorio dopo dieci anni nello speciale cinquantesimo dalla fondazione, con il supporto di gran parte delle associazioni locali e dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco David Saisi.

Dalla cerimonia di apertura molto toccante, con l’inno nazionale interpretato da Paolo Adam, al discorso istituzionale del vicesindaco di Gallicano Dino Ponziani che ha toccato le corde più profonde della comunità, fino agli emozionanti fuochi d’artificio che hanno segnato la chiusura in bellezza della tre giorni ricca di passione agonistica, di successi e di grande gioia.

Al centro una grande partecipazione della popolazione, che ha riempito gli Impianti Sportivi e gli altri luoghi dove si sono tenute le varie gare. Plauso speciale, poi, al presidente del Gruppo Sbandieratori e Musici di Gallicano, Giulio Baldacci, tra i principali fautori del successo ottenuto dalla manifestazione, molto complessa soprattutto nelle vari fasi organizzative durate molti mesi.

Tante le coppe vinte e i buoni risultati ottenuti da buona parte delle Compagnie, con una medaglia di bronzo per i campioni locali nella gara di Assolo Musici e titolo di "Miglior Compagnia d’Italia" per gli Sbandieratori e Musici Città della Pieve, che si sono distinti in ogni esercizio. "Con grande gioia e gratitudine ci ritroviamo a chiudere un altro bellissimo e meraviglioso capitolo della nostra storia - intervengono nella giornata finale gli stessi sbandieratori di Gallicano - . Un ringraziamento sentito va sicuramente alla Lega Italiana Sbandieratori che in un anno così importante per noi ci ha permesso di organizzare la XLIII Parata Nazionale della Bandiera, rendendo il tutto ancora più magico. È stato un anno intenso, di duro lavoro, perché l’obiettivo numero uno per noi era farvi sentire come a casa".

"Ci auguriamo con tutto il cuore che ognuno di voi possa custodire un ricordo speciale di questi 3 giorni - concludono - , con la certezza che non siano stati solo giorni di competizione, ma soprattutto di amicizia, passione, divertimento e aggregazione. Principi da sempre fondamentali per il mondo LIS fino dalla sua fondazione".

Fiorella Corti