Paolini-Errani in trionfo al torneo di Linz in Austria

Dopo gli ottavi di finale agli Open d’Australia, altra soddisfazione per Jasmine Paolini. La tennista di Bagni di Lucca, numero 24 WTA, in coppia con Sara Errani, si è aggiudicata la vittoria nel doppio al torneo di Linz, in Austria, promosso a WTA 500 (montepremi di 922.573 dollari). In finale la Errani e la campionessa lucchese si sono imposte per 7-5 4-6 10-7, in un’ora e 36 minuti di partita, sulla statunitense Nicole Melichar-Martinez e sull’australiana Ellen Perez, prime favorite del seeding, due grandi specialiste, finaliste tra l’altro alle ultime WTA Finals a Guadalajara. Ha deciso il super tie-break: le azzurre sono volate sul 5-2, si sono fatte riprendere (5-5), ma poi hanno ripreso a spingere (8-5) e sul 9-6 sono arrivate al triplo match-point: Melichar-Martinez/Perez hanno annullato il primo, ma sul secondo, con Paolini al servizio, la risposta di rovescio dell’americana è finita lunga, ed è stato il trionfo.

Ma. Ste.