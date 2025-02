Pantani, l’eroe . De Zan lo racconta all’"Augusta"

Si parlerà di Marco Pantani al festival “L’Augusta - la Fortezza delle Idee“, il 5 marzo con il giornalista Davide De Zan. Si tratta del secondo appuntamento del 2025, dopo l’incontro con Federico Palmaroli e “Le più belle frasi di Osho”. L’evento, inserito nel calendario ufficiale degli “Eventi in rosa”, per la promozione del Giro d’Italia 2025 che passerà nuovamente in città, è patrocinato dal Comune di Lucca e dalla Fondazione Marco Pantani.

"È sempre un piacere tornare a Lucca – sottolinea De Zan – a maggior ragione per rendere omaggio a Pantani, che è rimasto nei cuori di tutti noi, non solo di quelli che si occupano di ciclismo". "La seconda ‘tappa’ del nostro festival - commenta il presidente de L’Augusta, Iacopo Di Bugno - ospita il più importante giornalista di ciclismo italiano, Davide De Zan, che presenterà il suo libro “Pantani, per sempre“, intervistato dal giornalista Lorenzo Cafarchio. Sarà un’occasione unica per ripercorrere le vicende dell’ultimo eroe del ciclismo romantico, il Pirata: un atleta unico, che ha regalato imprese leggendarie. Nonostante sia stato il più forte scalatore di sempre, abbiamo dedicato l’immagine ufficiale dell’evento a una sua crono in maglia rosa, in riferimento alla tappa cronometro del Giro che passerà quest’anno da Lucca".

"Il mio libro è un atto d’amore verso questo ragazzo - riprende De Zan - un talento incredibile, che ha dovuto subire innumerevoli ingiustizie. “Marco Pantani per sempre” è un’incalzante indagine che racconta a tutto tondo la vicenda di un campione rimasto dentro al cuore di ogni amante del ciclismo e non solo. L’evento si svolgerà nel complesso della Casa del Boia mercoledì 5 marzo, alle ore 21. Accesso libero previa prenotazione del posto a sedere su piattaforma Eventbrite. Le società sportive possono richiedere prenotazione di gruppo scrivendo a: [email protected]